КХЛ оштрафовала Шалунова за хит против Никишина в матче СКА с «Локомотивом». Красковский избежал наказания за силовой на Педане

КХЛ оштрафовала Максима Шалунова за силовой прием на Александре Никишине.

В игре СКА – «Локомотив » (5:2) Максим Шалунов провел силовой прием на Александре Никишине , Павел Красковский – на Андрее Педане. Судьи не увидели нарушения правил в этих моментах.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Локомотива» Максима Шалунова наказание по п.1.8.2 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Неправильная атака) и подвергнуть его денежному штрафу», – говорится на сайте КХЛ.

Кроме того, пресс-служба лиги сообщила, что к Павлу Красковскому не будут применены штрафные санкции.

«На основании представленных материалов принято решение не накладывать на нападающего «Локомотива» Павла Красковского санкции, предусмотренные статьей 28 Дисциплинарного регламента КХЛ», – говорится на сайте лиги.

Ротенберг попросил журналистов оценить хит против Никишина: «Прокомментируйте. Я буду молчать. Вы же за честный хоккей. Может, он вообще больше не сыграет»