КХЛ оштрафовала Шалунова за хит против Никишина в матче СКА с «Локомотивом». Красковский избежал наказания за силовой на Педане
В игре СКА – «Локомотив» (5:2) Максим Шалунов провел силовой прием на Александре Никишине, Павел Красковский – на Андрее Педане. Судьи не увидели нарушения правил в этих моментах.
«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Локомотива» Максима Шалунова наказание по п.1.8.2 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Неправильная атака) и подвергнуть его денежному штрафу», – говорится на сайте КХЛ.
Кроме того, пресс-служба лиги сообщила, что к Павлу Красковскому не будут применены штрафные санкции.
«На основании представленных материалов принято решение не накладывать на нападающего «Локомотива» Павла Красковского санкции, предусмотренные статьей 28 Дисциплинарного регламента КХЛ», – говорится на сайте лиги.
Ротенберг попросил журналистов оценить хит против Никишина: «Прокомментируйте. Я буду молчать. Вы же за честный хоккей. Может, он вообще больше не сыграет»
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