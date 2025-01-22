Шахин уволен из «Боруссии» Дортмунд после 1:2 от «Болоньи». У клуба 4 поражения подряд и 10-е место в Бундеслиге

Нури Шахин уволен с поста главного тренера дортмундской «Боруссии».

Об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба.

Как передает Sky Sport, команду и тренера проинформировали об этом еще ночью в отеле в Болонье, где команда проводила матч Лиги чемпионов (1:2).

«Боруссия » занимает 10-е место в чемпионате Германии и сейчас, пока не сыграны все матчи 7-го тура, идет 13-й в таблице Лиги чемпионов . У нее 4 поражения подряд во всех турнирах.

Шахин возглавил команду прошлым летом. В 27 матчах у него 12 побед, 11 поражений и 4 ничьих.