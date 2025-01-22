Шахин уволен из «Боруссии» Дортмунд после 1:2 от «Болоньи». У клуба 4 поражения подряд и 10-е место в Бундеслиге
Нури Шахин уволен с поста главного тренера дортмундской «Боруссии».
Об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба.
Как передает Sky Sport, команду и тренера проинформировали об этом еще ночью в отеле в Болонье, где команда проводила матч Лиги чемпионов (1:2).
«Боруссия» занимает 10-е место в чемпионате Германии и сейчас, пока не сыграны все матчи 7-го тура, идет 13-й в таблице Лиги чемпионов. У нее 4 поражения подряд во всех турнирах.
Шахин возглавил команду прошлым летом. В 27 матчах у него 12 побед, 11 поражений и 4 ничьих.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Боруссии» Дортмунд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем