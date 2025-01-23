«Манчестер Сити» проиграл «ПСЖ» (2:4), ведя 2:0 к 56-й! Грилиш забил, выйдя на замену, у Холанда гол, у Барколя 1+1
«ПСЖ» победил «Манчестер Сити» (4:2) в 7-м туре Лиги чемпионов.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Джек Грилиш, вышедший на поле после перерыва, открыл счет на 50-й минуте. Эрлинг Холанд отличился на 53-й, забив после рикошета.
Усман Дембеле на 56-й отыграл один мяч, а Брэдли Барколя на 60-й сравнял счет. Жоау Невеш вывел парижан вперед на 78-й. Гонсалу Рамуш забил на 96-й минуте: португалец был в офсайде, но мяч пришел к нему от игрока «Сити», так что гол засчитали.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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