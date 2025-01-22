КХЛ. «Автомобилист» был сильнее «Авангарда», «Трактор» уступил «Сибири», «Нефтехимик» проиграл «Витязю»

Сегодня прошли очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Автомобилист » победил «Авангард » (2:1), «Трактор » уступил «Сибири » (3:4), «Нефтехимик » проиграл «Витязю» (3:4).

Матч между минским «Динамо» и «Спартаком» был перенесен на 27 февраля.

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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