КХЛ. «Автомобилист» был сильнее «Авангарда», «Трактор» уступил «Сибири», «Нефтехимик» проиграл «Витязю»
Сегодня прошли очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Автомобилист» победил «Авангард» (2:1), «Трактор» уступил «Сибири» (3:4), «Нефтехимик» проиграл «Витязю» (3:4).
Матч между минским «Динамо» и «Спартаком» был перенесен на 27 февраля.
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
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