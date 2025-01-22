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КХЛ. «Автомобилист» был сильнее «Авангарда», «Трактор» уступил «Сибири», «Нефтехимик» проиграл «Витязю»

Сегодня прошли очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Автомобилист» победил «Авангард» (2:1), «Трактор» уступил «Сибири» (3:4), «Нефтехимик» проиграл «Витязю» (3:4).

Матч между минским «Динамо» и «Спартаком» был перенесен на 27 февраля. 

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
результаты матчей
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logoАвтомобилист
logoВитязь
logoНефтехимик
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