«Ман Сити» опустился в зону вылета ЛЧ – «горожане» идут 25-ми после 7 туров. У команды Гвардиолы 3 поражения, 2 ничьих и 2 победы
«Манчестер Сити» находится в зоне вылета Лиги чемпионов.
Команда Пепа Гвардиолы не побеждает в ЛЧ 4 матча подряд. Сегодня она уступила «ПСЖ» со счетом 2:4 в 7-м туре общего этапа турнира.
«Горожане» одержали лишь две победы в текущем розыгрыше Лиги чемпионов – над «Слованом» (4:0) и «Спартой» (5:0). В остальных матчах английская команда потерпела три поражения и дважды сыграла вничью.
По итогам 7-го тура «горожане» опустились в зону вылета и занимают 25-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков.
В заключительном туре общего этапа «Сити» встретится с «Брюгге».
Напомним, что команды, занявшие места с 1-го по 8-е, напрямую выходят в 1/8 финала, а клубы, которые завершат общий этап на местах с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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