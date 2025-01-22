Степанова и Букин заявлены на шоу в Ярославле 15 февраля. Дата пересекается со временем проведения финала Гран-при России

Степанова и Букин заявлены на шоу на дату, которая пересекается с финалом Гран-при.

Ледовое шоу «Народный ледниковый» пройдет 15 февраля в Ярославле на «Арене-2000. Локомотив». С 13 по 17 февраля в Красноярске состоится финал Гран-при России. Ранее журналист Дмитрий Кузнецов сообщил, что Степанова и Букин с турнира снимутся.