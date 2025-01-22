Степанова и Букин заявлены на шоу в Ярославле 15 февраля. Дата пересекается со временем проведения финала Гран-при России
Степанова и Букин заявлены на шоу на дату, которая пересекается с финалом Гран-при.
Ледовое шоу «Народный ледниковый» пройдет 15 февраля в Ярославле на «Арене-2000. Локомотив».
С 13 по 17 февраля в Красноярске состоится финал Гран-при России. Ранее журналист Дмитрий Кузнецов сообщил, что Степанова и Букин с турнира снимутся.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Арена-2000. Локомотив
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