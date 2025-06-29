Гендиректор «Динамо» о ситуации с «Химками»: «Это наносит ущерб соревнованию, имиджу нашего футбола. Что-то системно надо менять»
Подмосковный клуб не получил лицензию для участия в Мир РПЛ в следующем сезоне, а затем приостановил деятельность.
– Вы входите в Правление РПЛ – как лиге не допускать случаев, подобных тем, что случилось с «Химками», когда клуб, не получив лицензию, просто развалился и игроки с персоналом не получили денег.
– Мы сторона, которая исполняет критерии лицензирования, а не устанавливает их. Ваш вопрос нужно адресовать РФС.
В целом же то, что произошло, очень неприятно и никто не хотел, чтобы это случилось.
В целом это наносит ущерб соревнованию, общему имиджу нашего футбола. Что-то системно надо менять, но это вопрос к РФС и с нами это не обсуждают, – сказал генеральный директор «Динамо».
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