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Гендиректор «Динамо» о ситуации с «Химками»: «Это наносит ущерб соревнованию, имиджу нашего футбола. Что-то системно надо менять»

Павел Пивоваров считает, что ситуация с «Химками» наносит ущерб футболу в России.

Подмосковный клуб не получил лицензию для участия в Мир РПЛ в следующем сезоне, а затем приостановил деятельность.

– Вы входите в Правление РПЛ – как лиге не допускать случаев, подобных тем, что случилось с «Химками», когда клуб, не получив лицензию, просто развалился и игроки с персоналом не получили денег.

– Мы сторона, которая исполняет критерии лицензирования, а не устанавливает их. Ваш вопрос нужно адресовать РФС.

В целом же то, что произошло, очень неприятно и никто не хотел, чтобы это случилось.

В целом это наносит ущерб соревнованию, общему имиджу нашего футбола. Что-то системно надо менять, но это вопрос к РФС и с нами это не обсуждают, – сказал генеральный директор «Динамо».

Дюков о проблемах «Химок», «Торпедо» и «Локо»: «У этих случаев нет взаимосвязи. Это простое стечение обстоятельств»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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Павел Пивоваров
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