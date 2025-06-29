Дуэ о Месси: «Один из величайших игроков в истории. Он вдохновлял меня, когда я был маленьким, и продолжит через 20, 30 и 50 лет»
Дезире Дуэ назвал Лионеля Месси одним величайших игроков в истории.
Сегодня «ПСЖ» сыграет с «Интер Майами» в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Матч состоится в 19:00 по московскому времени.
«Он вошел в историю, он один из величайших игроков в истории.
Это игрок, который вдохновлял меня, когда я был маленьким, и который будет вдохновлять меня и через 20, 30 и 50 лет, это точно», – заявил 20-летний полузащитник «ПСЖ».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт ФИФА
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