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Газзаев об организации КЧМ в США: «Если бы турнир провели в России, проблем бы не было и на матчах был бы аншлаг. У нас идеальные условия в плане погоды и инфраструктуры»

Валерий Газзаев считает, что Россия лучше США справилась бы с организацией КЧМ.

Вчерашний матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между «Челси» и «Бенфикой» (4:1 доп. время) был остановлен на 2 часа из-за грозы. Ранее организаторы прибегали к остановке игры или переносу времени ее возобновления еще в 6 матчах турнира.

«Можно понять, почему происходят остановки из-за изменений климатических условий. Ведь все мы знаем о случаях, когда из-за них были летальные исходы. Но, конечно, эти остановки вызывают немалые возмущения у зрителей и игроков. Возможно, подобные турниры стоит проводить в местах с наилучшими климатическими условиями.

Я считаю, в Европе есть страны, где в это время можно было бы провести клубный ЧМ. В частности у нас, в России. У нас идеальные условия и в плане погоды, и инфраструктуры. Если клубный чемпионат мира был бы действительно проведен в России, то, думаю, матчи бы проводились без проблем, и на них был бы аншлаг», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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