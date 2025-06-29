«Спартак» предложил Унаи 1,8 млн евро в год и бонусы (Metaratings)
«Спартак» предложил Аззедину Унаи 1,8 млн евро в год и бонусы.
По информации Metaratings, красно-белые сделали полузащитнику «Марселя» начальное предложение, которое может измениться в процессе переговоров.
Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился с «Марселем» о трансфере Унаи за 12 млн евро, но марокканец отказывается от перехода в московский клуб и хочет остаться в «Панатинаикосе», где провел минувший сезон.
В сезоне-2024/25 Унаи провел 25 игр в чемпионате Греции, отметившись 5 голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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