«Спартак» предложил Унаи 1,8 млн евро в год и бонусы (Metaratings)

«Спартак» предложил Аззедину Унаи 1,8 млн евро в год и бонусы.

По информации Metaratings, красно-белые сделали полузащитнику «Марселя» начальное предложение, которое может измениться в процессе переговоров.

Ранее сообщалось , что «Спартак » договорился с «Марселем » о трансфере Унаи за 12 млн евро, но марокканец отказывается от перехода в московский клуб и хочет остаться в «Панатинаикосе », где провел минувший сезон.

В сезоне-2024/25 Унаи провел 25 игр в чемпионате Греции, отметившись 5 голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .