«Эльче» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 23:30

«Атлетико» сыграет с «Эльче» на выезде в 1/8 финала Кубка Испании.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 2». Статистика Кубка Испании Календарь Кубка Испании