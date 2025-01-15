«Месси всегда бы получал «Золотой мяч», если бы приз вручался лучшему футболисту в мире». Хавбек «Интер Майами» Редондо о награде
Федерико Редондо считает, что Лионель Месси мог всегда получать «Золотой мяч».
Аргентинский футболист на протяжении карьеры восемь раз выиграл «Золотой мяч».
– Время Месси и Роналду завершается... В борьбе за «Золотой мяч» их заменят Винисиус, Родри, Холанд, Мбаппе, Беллингем? Или кто-то другой?
– Любая награда вручается за достижения.
Если бы приз вручался лучшему игроку в мире, то до тех пор, пока Месси продолжает карьеру, он бы всегда его получал, – сказал полузащитник «Интер Майами» Федерико Редондо.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: La Nacion
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем