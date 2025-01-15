«Месси всегда бы получал «Золотой мяч», если бы приз вручался лучшему футболисту в мире». Хавбек «Интер Майами» Редондо о награде

Федерико Редондо считает, что Лионель Месси мог всегда получать «Золотой мяч».

Аргентинский футболист на протяжении карьеры восемь раз выиграл «Золотой мяч».

– Время Месси и Роналду завершается... В борьбе за «Золотой мяч» их заменят Винисиус, Родри, Холанд, Мбаппе, Беллингем? Или кто-то другой?

– Любая награда вручается за достижения.

Если бы приз вручался лучшему игроку в мире, то до тех пор, пока Месси продолжает карьеру, он бы всегда его получал, – сказал полузащитник «Интер Майами» Федерико Редондо.