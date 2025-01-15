«Арсенал» забил «Тоттенхэму» с ошибочно назначенного углового – мяч ушел от Троссарда. У Соланке автогол
«Арсенал» забил «Тоттенхэму» с углового, который был назначен ошибочно.
Команда Микеля Артеты сравняла счет на 40-й минуте игры благодаря автоголу форварда Доминика Соланке после подачи Деклана Райса от угла поля.
Отметим, что судья Саймон Хупер ошибочно назначил угловой. На повторе, который показали в трансляции, было видно, что мяч после касания защитника Педро Порро рикошетом задел Леандро Троссарда и покинул пределы поля. ВАР не мог вмешаться в этой ситуации.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Тоттенхэм» (2:1, перерыв).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем