«Арсенал» забил «Тоттенхэму» с ошибочно назначенного углового – мяч ушел от Троссарда. У Соланке автогол

«Арсенал» забил «Тоттенхэму» с углового, который был назначен ошибочно.

Команда Микеля Артеты сравняла счет на 40-й минуте игры благодаря автоголу форварда Доминика Соланке после подачи Деклана Райса от угла поля.

Отметим, что судья Саймон Хупер ошибочно назначил угловой. На повторе, который показали в трансляции, было видно, что мяч после касания защитника Педро Порро рикошетом задел Леандро Троссарда и покинул пределы поля. ВАР не мог вмешаться в этой ситуации.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал » – «Тоттенхэм » (2:1, перерыв).