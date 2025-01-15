«Интер» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«Интер» примет «Болонью» в 19-м туре Серии А.

Спортс’’проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 1».

Таблица Серии А

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