Фетисов об ограблении дома Малкина: «В Америке небезопасно жить – даже в элитных районах. Это не та страна, в которую я приехал когда‑то»
У нападающего «Пингвинс» украли чемпионские перстни за победы в розыгрыше Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).
«Не думаю, что те, кто залез в дом Малкина, хотел украсть именно перстни. Думаю, цель была какая‑то другая.
Их же нормально не перепродашь, только если переплавить на драгметаллы. К сожалению, в Америке сейчас небезопасно жить, даже если живешь в элитном районе.
Никогда в жизни не хранил перстни или что‑либо еще, что должно быть под рукой, в банке или где‑то еще.
Ну вот, дожили до времени, когда даже в элитных районах США небезопасно. Или катаклизмы разные, или преступность. Это совсем не та Америка, в которую я приехал когда‑то. К сожалению, все меняется.
К сожалению, данный перстень уже не восстановить. Насколько знаю, там делается специальное клеймо, когда разрабатывается дизайн, и после изготовления оно уничтожается.
И восстановить в оригинальном состоянии уже невозможно – в этом его и ценность.
Это как в свое время украли золотую статуэтку «Ники». В свое время о ней много говорили, вот теперь и Женя Малкин попал в похожую историю», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
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