КХЛ. «Сибирь» примет «Трактор», «Салават Юлаев» против «Нефтехимика», «Автомобилист» в гостях у «Спартака»

«Сибирь» принимает «Трактор» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Салават Юлаев » сыграет против «Нефтехимика », «Автомобилист » в гостях у «Спартака », «Витязь » встретится с «Сочи ».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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