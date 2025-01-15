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КХЛ. «Сибирь» примет «Трактор», «Салават Юлаев» против «Нефтехимика», «Автомобилист» в гостях у «Спартака»

«Сибирь» принимает «Трактор» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Салават Юлаев» сыграет против «Нефтехимика», «Автомобилист» в гостях у «Спартака», «Витязь» встретится с «Сочи».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Никита Надёжин
результаты матчей
logoКХЛ
logoСибирь
logoВитязь
logoСалават Юлаев
logoСочи
logoНефтехимик
logoТрактор
logoСпартак
logoАвтомобилист
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