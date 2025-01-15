У Ямаля 20 (8+12) очков в 24 матчах сезона. Вингер «Барселоны» отдал ассист на Гави в матче с «Бетисом»

Ламин Ямаль отдал результативную передачу в матче с «Бетисом».

«Барселона » принимает «Бетис » (2:0, первый тайм) в 1/8 финала Кубка Испании. На 27-й минуте матча испанский вингер сделал передачу на гол Жюля Кунде .

Ямаль проводит 24-й матч за клуб во всех турнирах в этом сезоне. На счету 17-летнего футболиста 8 голов и 12 голевых передач.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию кубкового матча.