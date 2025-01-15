  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Палыч мне заявил: «Ты ###### говно. Сегодня твой последний шанс». Я вышел на поле и ######## все что там было». Тарасов о мотивации тренера перед финалом
49

«Палыч мне заявил: «Ты ###### говно. Сегодня твой последний шанс». Я вышел на поле и ######## все что там было». Тарасов о мотивации тренера перед финалом

Дмитрий Тарасов вспомнил, как Юрий Семин мотивировал его оскорблениями.

«У Палыча есть фишка – мы до установки перед игрой не знали состав. Он это делал для того, чтобы все готовились.

Перед финалом Кубка России против «Урала» в Сочи у нас был обед за пять часов до матча. Я собирался поесть и пойти поспать. На тот момент я не знал, выйду ли в старте.

В столовую зашел Юрий Палыч, пожелал всем приятного аппетита и сказал мне: «Давай отойдем». Я думаю: «Сейчас скажет, что я в составе». Мы отошли, я на уверенном, вспоминаю предыдущие свои игры, был в хорошей форме.

И он мне заявляет: «Ты ###### говно, если честно. Я смотрю, как ты играешь, тренируешься… Но сегодня ты в составе, это твой последний шанс. Иди готовься». У меня пульс как подскочил! Я эти макароны даже доесть не смог, мне ##### [плохо]. И вместо сна по комнате ходил туда-сюда.

В итоге я вышел на поле и ######## [уничтожил] все что там было. После игры стою с кубком, подходит Семин: «Сработало». Я ему: «#####, Палыч, не делаю так больше!»

Он очень сильный психолог, чувствует, кому надо сказать, чтобы не парился, а кого говном назвать. Он тогда попал в точку», – рассказал бывший хавбек «Локомотива», выступающий сейчас за «Родину Медиа».

В финале Кубка России-2016/17 «Локомотив» обыграл «Урал» со счетом 2:0. Тарасов вышел в стартовом составе и был заменен на 97-й минуте в концовке матча.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «Родины Медиа»
logoУрал
logoЮрий Семин
logoЛокомотив
logoРодина Медиа
logoДмитрий Тарасов
logoФОНБЕТ Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
брань
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Струнин предложил Крапу заменить Володю XXL в поединке на турнире Fight Nights. Даниил ответил: «Слишком дорого будет»
1сегодня, 09:15
Станос о турнире по ММА среди медиафутболистов: «Есть вопросы к участникам карда. Камил насыпал денег больше, чем проф бойцам. А когда ему отдача?»
вчера, 19:25
Струнин: «Если бы у трусости были размеры, то размер трусости Володи вы знаете»
вчера, 18:03
На турнире в Казахстане введут синий мяч. Регламент 1XBET MFL
вчера, 16:13
Егоров: «Бельга не поедет на турнир в Абу-Даби и в Казахстан»
вчера, 15:11
Гаджиев о решении Володи XXL: «Через несколько дней успокоится. Это синдром человека, который пару раз получил и думает: «Нафиг мне это надо?»
вчера, 13:18
Володя XXL отказался от боя со Струниным на турнире Fight Nights
вчера, 11:27
Экс-защитник «Арсенала» Санья – игрок Fight Nights
14вчера, 09:14
Игорь Лещук: «Раз сборная России сыграла с Брунеем, можно посмотреть, как сыграет с «Амкалом» или 2Drots»
23вчера, 08:21
Николай Осипов: «Мы утвердили логотип сборной России по медиафутболу. Это подтвердили РФС, администрация президента и министерство спорта»
813 января, 19:22
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-полузащитник «Броуков» Челидзе отправится на просмотр в «Уфу»
111 января, 19:31
СКА намекнул, что Кокорин может сыграть за клуб в Суперкубке Медиалиги в Абу-Даби
428 декабря 2024, 19:32
«150 тысяч в Медиалиге – это потолок, а в РПЛ зарплата уносит тебя в другой мир. Но для этого нужно пройти путь». Сапета о доходах футболистов
526 декабря 2024, 18:01
«Превращают футбол в поп-тусовку, где на бровке по 500 человек стоят. Бегают с камерами по полю, мат-перемат». Комличенко о Медиалиге
1720 декабря 2024, 08:36
«Не завидую Захаряну и Тюкавину, у каждого свой путь». Экс-форвард «Динамо» Терехов о карьере
310 декабря 2024, 19:37
Экс-форвард «Динамо» Терехов о деньгах в медиафутболе: «Зарплаты уровня Первой и Второй лиг»
10 декабря 2024, 18:48
Генич о правилах медиафутбола в профи: «Чистое время – за ним будущее, я уверен. Аут Азамата – интересная вещь, буллиты вряд ли примут»
188 декабря 2024, 13:45
Кузнецов о бане ЦСКА: «Для чего трансферы? Для борьбы в чемпионате, а в Европе мы не будем играть еще несколько лет. Если бы захотели, оплатили любым способом»
316 декабря 2024, 15:25
Ефремов о словах, что мог быть на месте Головина: «А почему я не могу этого сказать?»
535 декабря 2024, 19:32
Первый номер рейтинга UFC в легком весе Царукян готов сыграть за команду Литвина Lit Energy в Медиалиге
24 декабря 2024, 19:45
Рекомендуем