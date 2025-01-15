«Палыч мне заявил: «Ты ###### говно. Сегодня твой последний шанс». Я вышел на поле и ######## все что там было». Тарасов о мотивации тренера перед финалом

Дмитрий Тарасов вспомнил, как Юрий Семин мотивировал его оскорблениями.

«У Палыча есть фишка – мы до установки перед игрой не знали состав. Он это делал для того, чтобы все готовились.

Перед финалом Кубка России против «Урала » в Сочи у нас был обед за пять часов до матча. Я собирался поесть и пойти поспать. На тот момент я не знал, выйду ли в старте.

В столовую зашел Юрий Палыч, пожелал всем приятного аппетита и сказал мне: «Давай отойдем». Я думаю: «Сейчас скажет, что я в составе». Мы отошли, я на уверенном, вспоминаю предыдущие свои игры, был в хорошей форме.

И он мне заявляет: «Ты ###### говно, если честно. Я смотрю, как ты играешь, тренируешься… Но сегодня ты в составе, это твой последний шанс. Иди готовься». У меня пульс как подскочил! Я эти макароны даже доесть не смог, мне ##### [плохо]. И вместо сна по комнате ходил туда-сюда.

В итоге я вышел на поле и ######## [уничтожил] все что там было. После игры стою с кубком, подходит Семин : «Сработало». Я ему: «#####, Палыч, не делаю так больше!»

Он очень сильный психолог, чувствует, кому надо сказать, чтобы не парился, а кого говном назвать. Он тогда попал в точку», – рассказал бывший хавбек «Локомотива », выступающий сейчас за «Родину Медиа ».

В финале Кубка России-2016/17 «Локомотив» обыграл «Урал» со счетом 2:0. Тарасов вышел в стартовом составе и был заменен на 97-й минуте в концовке матча.