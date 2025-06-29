Бителло о Карпине: «Очень рад его назначению. Уверен, он поможет «Динамо» выиграть титул в этом году»

Бителло надеется, что Валерий Карпин приведет «Динамо» к чемпионству.

«Я очень рад назначению Карпина . Это отличный тренер. Он очень хорошо работает не только на поле, но и за его пределами. Команда довольна.

Карпин — тренер, который хорошо понимает РПЛ . Я уверен, он поможет нам выиграть титул в этом году», – сказал полузащитник бело-голубых.