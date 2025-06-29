Бителло о Карпине: «Очень рад его назначению. Уверен, он поможет «Динамо» выиграть титул в этом году»
Бителло надеется, что Валерий Карпин приведет «Динамо» к чемпионству.
«Я очень рад назначению Карпина. Это отличный тренер. Он очень хорошо работает не только на поле, но и за его пределами. Команда довольна.
Карпин — тренер, который хорошо понимает РПЛ. Я уверен, он поможет нам выиграть титул в этом году», – сказал полузащитник бело-голубых.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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