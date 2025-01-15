НБА. «Милуоки» примет «Орландо», «Денвер» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 11 матчей.

«Милуоки » примет на своей площадке «Орландо ». «Денвер » встретится с «Хьюстоном », обе команды выиграли четыре матча подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.