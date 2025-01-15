«Пари НН» пригласил лучшего медиафутболиста России Маврина на сбор. 35-летний хавбек никогда не играл на профессиональном уровне

Лучший медиафутболист России получил приглашение в «Пари НН».

Нижегородский клуб Мир РПЛ позвал 35-летнего полузащитника «Амкала » на второй зимний сбор, который стартует 28 января.

Маврин в 2023 и 2024 годах был признан лучшим игроком в медиафутболе. В этом году он также стал лучшим полузащитником и лучшим блогером.

С «Амкалом» в 2024-м Василий выиграл Winline Кубок Медиалиги , а за год до этого в составе «Титана » стал победителем МФЛ.

В Фонбет Кубке России хавбек в этом сезоне провел четыре матча, отметившись двумя голами. «Амкал» дошел до 4-го раунда, где уступил «Алании ».

До прихода в медиафутбол Маврин не выступал на профессиональном уровне. В свое время он играл за команды Нижегородской области – на юниорском и взрослом уровнях. Также у Василия есть тренерский опыт.

Второй сбор «Пари НН » пройдет с 28 января по 9 февраля. В рамках тренировочной сессии нижегородский клуб проведет пять контрольных матчей. Соперниками «Пари НН» станут «Факел », «Крылья Советов », «СКА-Хабаровск» и «Кайрат ».

«Ни рубля с телеги и ютуба». Лучший медиафутболист дружит со Стогниенко, играет на гитаре и не рекламирует ставки

15 важных людей года в медиафутболе