«Пари НН» пригласил лучшего медиафутболиста России Маврина на сбор. 35-летний хавбек никогда не играл на профессиональном уровне
Нижегородский клуб Мир РПЛ позвал 35-летнего полузащитника «Амкала» на второй зимний сбор, который стартует 28 января.
Маврин в 2023 и 2024 годах был признан лучшим игроком в медиафутболе. В этом году он также стал лучшим полузащитником и лучшим блогером.
С «Амкалом» в 2024-м Василий выиграл Winline Кубок Медиалиги, а за год до этого в составе «Титана» стал победителем МФЛ.
В Фонбет Кубке России хавбек в этом сезоне провел четыре матча, отметившись двумя голами. «Амкал» дошел до 4-го раунда, где уступил «Алании».
До прихода в медиафутбол Маврин не выступал на профессиональном уровне. В свое время он играл за команды Нижегородской области – на юниорском и взрослом уровнях. Также у Василия есть тренерский опыт.
Второй сбор «Пари НН» пройдет с 28 января по 9 февраля. В рамках тренировочной сессии нижегородский клуб проведет пять контрольных матчей. Соперниками «Пари НН» станут «Факел», «Крылья Советов», «СКА-Хабаровск» и «Кайрат».
«Ни рубля с телеги и ютуба». Лучший медиафутболист дружит со Стогниенко, играет на гитаре и не рекламирует ставки
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