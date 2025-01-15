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«Пари НН» пригласил лучшего медиафутболиста России Маврина на сбор. 35-летний хавбек никогда не играл на профессиональном уровне

Лучший медиафутболист России получил приглашение в «Пари НН».

Нижегородский клуб Мир РПЛ позвал 35-летнего полузащитника «Амкала» на второй зимний сбор, который стартует 28 января.

Маврин в 2023 и 2024 годах был признан лучшим игроком в медиафутболе. В этом году он также стал лучшим полузащитником и лучшим блогером.

С «Амкалом» в 2024-м Василий выиграл Winline Кубок Медиалиги, а за год до этого в составе «Титана» стал победителем МФЛ.

В Фонбет Кубке России хавбек в этом сезоне провел четыре матча, отметившись двумя голами. «Амкал» дошел до 4-го раунда, где уступил «Алании».

До прихода в медиафутбол Маврин не выступал на профессиональном уровне. В свое время он играл за команды Нижегородской области – на юниорском и взрослом уровнях. Также у Василия есть тренерский опыт.

Второй сбор «Пари НН» пройдет с 28 января по 9 февраля. В рамках тренировочной сессии нижегородский клуб проведет пять контрольных матчей. Соперниками «Пари НН» станут «Факел», «Крылья Советов», «СКА-Хабаровск» и «Кайрат».

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15 важных людей года в медиафутболе

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: официальный сайт «Пари НН»
logoпремьер-лига Россия
logoАмкал
logoWinline Кубок Медиалиги
logoЛФК «Титан»
logoВасилий Маврин
logoПари НН
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logoWinline Медиалига
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