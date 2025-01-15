Александра Трусова находится на третьем месяце беременности (Super.ru)

Александра Трусова находится на третьем месяце беременности.

Об этом сообщает Super.ru.

По информации источника, фигуристка чувствует себя хорошо, на состояние не жалуется и «сдает все необходимые анализы по рекомендации своего врача».

В августе Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.

На новогодних ледовых шоу Александра отказалась от исполнения прыжков. Продюсер шоу Яна Рудковская заявила , что это связано с с рекомендациями врачей.

Александра Трусова беременна! Ее мечта – трое детей