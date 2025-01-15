Александра Трусова находится на третьем месяце беременности (Super.ru)
Александра Трусова находится на третьем месяце беременности.
Об этом сообщает Super.ru.
По информации источника, фигуристка чувствует себя хорошо, на состояние не жалуется и «сдает все необходимые анализы по рекомендации своего врача».
В августе Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.
На новогодних ледовых шоу Александра отказалась от исполнения прыжков. Продюсер шоу Яна Рудковская заявила, что это связано с с рекомендациями врачей.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Super.ru
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