Черчесов останется тренером сборной Казахстана, решили в КФФ. Планируется, что он будет работать до конца отбора к ЧМ-2026 (Sport24)

Станислав Черчесов продолжит работать со сборной Казахстана.

В Казахстанской федерации футбола (КФФ) приняли решение оставить 61-летнего специалиста во главе на национальной команды, сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Планируется, что Черчесов будет работать со сборной Казахстана до конца отборочного цикла к ЧМ-2026», – приводятся слова источника.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. В шести матчах Лиги наций под руководством российского тренера команда пять раз потерпела поражение и один раз сыграла вничью.