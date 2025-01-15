Черчесов останется тренером сборной Казахстана, решили в КФФ. Планируется, что он будет работать до конца отбора к ЧМ-2026 (Sport24)
Станислав Черчесов продолжит работать со сборной Казахстана.
В Казахстанской федерации футбола (КФФ) приняли решение оставить 61-летнего специалиста во главе на национальной команды, сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Планируется, что Черчесов будет работать со сборной Казахстана до конца отборочного цикла к ЧМ-2026», – приводятся слова источника.
Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. В шести матчах Лиги наций под руководством российского тренера команда пять раз потерпела поражение и один раз сыграла вничью.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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