Эвра не считает Мбаппе одним из лучших в мире: «Не сравнивайте его с Анри, он не стоит и лодыжки Папена. Вы создали этот продукт, поставили на пьедестал того, кому там не место»

Патрис Эвра считает, что Килиан Мбаппе не входит в число лучших игроков мира.

«Вы говорите, что он лучший или один из лучших в мире, но я считаю, что он не дотягивает и до лодыжки Папена. И никогда не сравнивайте Мбаппе с Тьерри Анри. Давайте никогда больше не делать таких сравнений.

Вы создали этот продукт. По-моему, он слишком много говорит, но когда вы говорите о лучшем игроке мира, ребята… Вы видели игру Тьерри Анри? Вы ставите на пьедестал людей, которым на нем не место», – сказал бывший игрок сборной Франции .

Анри поддержал Мбаппе на фоне его игры в «Реале»: «Мы знаем, что он один из лучших футболистов в мире. Но все поверили, что он робот. Килиан – человек, у него есть эмоции»