Эвра не считает Мбаппе одним из лучших в мире: «Не сравнивайте его с Анри, он не стоит и лодыжки Папена. Вы создали этот продукт, поставили на пьедестал того, кому там не место»
Патрис Эвра считает, что Килиан Мбаппе не входит в число лучших игроков мира.
«Вы говорите, что он лучший или один из лучших в мире, но я считаю, что он не дотягивает и до лодыжки Папена. И никогда не сравнивайте Мбаппе с Тьерри Анри. Давайте никогда больше не делать таких сравнений.
Вы создали этот продукт. По-моему, он слишком много говорит, но когда вы говорите о лучшем игроке мира, ребята… Вы видели игру Тьерри Анри? Вы ставите на пьедестал людей, которым на нем не место», – сказал бывший игрок сборной Франции.
Анри поддержал Мбаппе на фоне его игры в «Реале»: «Мы знаем, что он один из лучших футболистов в мире. Но все поверили, что он робот. Килиан – человек, у него есть эмоции»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Le10sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем