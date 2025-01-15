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НХЛ. «Баффало» примет «Каролину», «Миннесота» сыграет с «Эдмонтоном»

«Каролина» сыграет с «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В другой игре «Миннесота» примет «Эдмонтон».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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