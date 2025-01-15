CAS снял отстранение с канадской керлингистки Харрис, сдавшей положительный тест на лигандрол. Она объяснила попадание допинга в организм интимным контактом с мужем

CAS не наказал канадскую керлингистку Харрис, сдавшую положительный допинг-тест.

Спортивный арбитражного суда (CAS ) вынес решение по делу канадской керлингистки Бриан Харрис.

Всемирная федерация керлинга (World Curling) временно отстранила Харрис в марте 2024 года. В ее допинг-пробах, взятых в январе, обнаружили следы запрещенного препарата лигандрола.

Суд установил, что Харрис нарушила антидопинговые правила, но не стал накладывать дисквалификацию из-за отсутствия вины или халатности со стороны спортсменки.

В своей апелляции керлингистка утверждала, что допинг попал в ее организм через интимный контакт с мужем, который употреблял добавку, содержащую лигандрол.

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