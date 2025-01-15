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В КФФ подтвердили, что Черчесов останется в сборной Казахстана: «Все в рабочем режиме. Готовимся к матчам»

В КФФ подтвердили, что Станислав Черчесов останется в сборной Казахстана.

– Черчесов продолжает работу со сборной Казахстана. Он встречался с президентом федерации, они обсудили план подготовки к отбору чемпионата мира. Времени до марта осталось немного, никаких изменений не предвидится, все в рабочем режиме.

– Как вы относились к сообщениям в СМИ о том, что Черчесов будет уволен?

– Федерация и сам Станислав Саламович говорили, что это слухи, и никакой официальной информации не было. Дальнейшие события это только подтвердили. Все нормально, мы готовимся к матчам.

– Тренер имеет доверие от федерации, верно?

– Конечно, он продолжает работу с командой, – сказал управляющий директор Казахстанской федерации футбола Кайсар Бекенов.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. В шести матчах Лиги наций под руководством российского тренера команда пять раз потерпела поражение и один раз сыграла вничью.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoСтанислав Черчесов
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
Федерация футбола Казахстана
logoSports – Казахстан
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logoсборная Казахстана по футболу
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