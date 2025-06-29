Заболотный подписал контракт со «Спартаком» и взял 91-й номер («РБ Спорт»)

Антон Заболотный подписал контракт со «Спартаком» и выбрал номер в новой команде.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал , что футболист «Химок» успешно прошел медосмотр перед трансфером.

По информации «РБ Спорт», нападающий уже подписал соглашение с красно-белыми и взял в команде 91-й номер.

Форвард, родившийся в 1991 году, выступал под этим номером несколько лет подряд в ЦСКА и «Химках».