Заболотный подписал контракт со «Спартаком» и взял 91-й номер («РБ Спорт»)
Антон Заболотный подписал контракт со «Спартаком» и выбрал номер в новой команде.
Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что футболист «Химок» успешно прошел медосмотр перед трансфером.
По информации «РБ Спорт», нападающий уже подписал соглашение с красно-белыми и взял в команде 91-й номер.
Форвард, родившийся в 1991 году, выступал под этим номером несколько лет подряд в ЦСКА и «Химках».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
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