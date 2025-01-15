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  • Мамаев о 250 тысячах евро на шампанское в Монако после Евро-2016: «Мне говорили: «Ты должен извиниться». Отвечаю: «Перед кем и за что?» Жалею, что на такое говно потратил столько»
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Мамаев о 250 тысячах евро на шампанское в Монако после Евро-2016: «Мне говорили: «Ты должен извиниться». Отвечаю: «Перед кем и за что?» Жалею, что на такое говно потратил столько»

Павел Мамаев высказался о скандале с шампанским в Монако в 2016 году.

После Евро-2016, где Россия заняла последнее место в группе с Англией, Уэльсом и Словакией, Мамаев вместе с Александром Кокориным в ночном клубе в Монте-Карло угощали всех присутствующих шампанским стоимостью 500 евро за бутылку на общую сумму 250 тысяч евро.

– Конечно, это неправильно с точки зрения того, что выступили неудачно на Евро, и это стало достоянием общественности. Потратить огромную сумму на такую ерунду…

– Много было хейта, негатива.

– Много, да, конечно, много.

– При том вы глобально ничего не сделали.

– Я даже помню, что мне руководители «Краснодара» говорили: «Ты должен извиниться». Я говорю: «Перед кем и за что?»

Я ни у кого денег не занял, никому не должен. Я приехал на отдых. Да, это смотрится с точки зрения моральной составляющей 100% неправильно, что мы выступили и сидим так, будто ничего не было.

Если захотеть, так можно ко всему придраться. Картинка сама по себе плохая.

Жалею, что на такое говно потратил такую сумму денег, – сказал бывший полузащитник ЦСКА, «Краснодара», «Ростова» и сборной России Павел Мамаев в беседе на ютуб-канале Федора Смолова.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ютуб-канал Smol Talk
logoПавел Мамаев
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoФедор Смолов
logoКраснодар
logoЕвро-2016
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