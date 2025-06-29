Хенесс о словах Маттеуса про 80-100 млн за Вольтемаде: «Лотар не в своем уме. Эти эксперты давно сидят у меня в печенках»

Ули Хенесс раскритиковал Лотара Маттеуса за слова о цене на Ника Вольтемаде.

Ранее стало известно , что 23-летний нападающий «Штутгарта » выразил желание перейти в мюнхенский клуб. За трансфер футболиста запрашивают 60 миллионов евро.

Бывший футболист «Баварии» Маттеус заявил : «Я думаю, что 60 миллионов – это слишком мало. Не удивился бы, если бы была названа сумма в размере 80-100 миллионов евро.

«Лотар Маттеус не в своем уме.

Эти эксперты давно сидят у меня в печенках», – заявил почетный президент «Баварии».

По мнению Хенесса , такими заявлениями Маттеус оказывает давление, в частности, на «Штутгарт». Клуб в конечном итоге будет выглядеть проигравшим, если трансферная стоимость будет ниже, разъясняет Kicker.