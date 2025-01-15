Йоханнес Бо показал худший результат на Кубке мира в карьере – 85-е место

Йоханнес Бо на Кубке мира в Рупольдинге показал худший результат в карьере.

Норвежец с пятью промахами финишировал 85-м в индивидуальной гонке, проиграв победителю Вебьорну Соруму 7 минут и 48 секунд.

Ранее худшим результатом Йоханнеса Бо было 68-е место в спринте на Кубке мира в Ханты-Мансийске в 2015 году.