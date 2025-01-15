Йоханнес Бо показал худший результат на Кубке мира в карьере – 85-е место
Йоханнес Бо на Кубке мира в Рупольдинге показал худший результат в карьере.
Норвежец с пятью промахами финишировал 85-м в индивидуальной гонке, проиграв победителю Вебьорну Соруму 7 минут и 48 секунд.
Ранее худшим результатом Йоханнеса Бо было 68-е место в спринте на Кубке мира в Ханты-Мансийске в 2015 году.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем