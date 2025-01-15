В США одобрили законопроект, запрещающий трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. «За» проголосовали 218 конгрессменов, «против» – 206
В США одобрили законопроект, запрещающий трансгендерам участие в женском спорте.
Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, запрещающий трансгендерам принимать участие в женских спортивных состязаниях на уровне школ и колледжей.
Законопроект одобрили 218 конгрессменов, против проголосовали 206.
Инициатива предлагает внести поправку в американский Закон об образовании от 1972 года и обозначить, что пол человека должен определяться исключительно при рождении на основании репродуктивной биологии и генетики.
Уточняется, что разрешение на участие в спортивных мероприятиях и программах для женщин и девочек лицам мужского пола будет трактоваться как нарушение законодательства. Учреждения, игнорирующие запрет, могут лишиться финансирования.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем