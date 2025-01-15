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В США одобрили законопроект, запрещающий трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. «За» проголосовали 218 конгрессменов, «против» – 206

В США одобрили законопроект, запрещающий трансгендерам участие в женском спорте.

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, запрещающий трансгендерам принимать участие в женских спортивных состязаниях на уровне школ и колледжей.

Законопроект одобрили 218 конгрессменов, против проголосовали 206.

Инициатива предлагает внести поправку в американский Закон об образовании от 1972 года и обозначить, что пол человека должен определяться исключительно при рождении на основании репродуктивной биологии и генетики.

Уточняется, что разрешение на участие в спортивных мероприятиях и программах для женщин и девочек лицам мужского пола будет трактоваться как нарушение законодательства. Учреждения, игнорирующие запрет, могут лишиться финансирования.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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