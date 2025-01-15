«Челси» общается с АПЛ по поводу выплаты компенсации за секретные платежи при Абрамовиче агентам Азара, Канте и Керимову за трансферы Виллиана и Это′О. Клуб хочет избежать снятия очков
В ноябре 2023 года стало известно, что «Челси» мог нарушать финансовый фэйр-плей с помощью офшоров бывшего владельца клуба Романа Абрамовича. Утверждалось, что «синим» грозит штраф и снятие очков в АПЛ за выплаты агентам Эдена Азара, Нголо Канте и Сулейману Керимову за трансферы Виллиана и Самюэля Это′О.
Абрамович продал «Челси» весной 2022 года. Новым владельцем стал консорциум во главе с Тоддом Боули.
Как сообщает The Times, «Челси» ведет переговоры с Премьер-лигой о том, чтобы урегулировать это дело при помощи выплаты компенсации, вследствие чего клуб избежит спортивных санкций – снятия очков.
В качестве аргумента приводится тот факт, что новые владельцы обнаружили нарушения, допущенные при прежнем руководстве, и сообщили об этом.
Результаты переговоров ожидаются до конца марта. Лондонский клуб уверен, что может быть достигнуто соглашение, аналогичное финансовому урегулированию в размере 8,6 млн фунтов с УЕФА по поводу ФФП в июле 2023 года.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий