«Челси» общается с АПЛ по поводу выплаты компенсации за секретные платежи при Абрамовиче агентам Азара, Канте и Керимову за трансферы Виллиана и Это′О. Клуб хочет избежать снятия очков

«Челси» ведет переговоры с АПЛ, чтобы избежать санкций за секретные платежи.

В ноябре 2023 года стало известно , что «Челси» мог нарушать финансовый фэйр-плей с помощью офшоров бывшего владельца клуба Романа Абрамовича . Утверждалось, что «синим» грозит штраф и снятие очков в АПЛ за выплаты агентам Эдена Азара , Нголо Канте и Сулейману Керимову за трансферы Виллиана и Самюэля Это′О .

Абрамович продал «Челси » весной 2022 года. Новым владельцем стал консорциум во главе с Тоддом Боули .

Как сообщает The Times, «Челси» ведет переговоры с Премьер-лигой о том, чтобы урегулировать это дело при помощи выплаты компенсации, вследствие чего клуб избежит спортивных санкций – снятия очков.

В качестве аргумента приводится тот факт, что новые владельцы обнаружили нарушения, допущенные при прежнем руководстве, и сообщили об этом.

Результаты переговоров ожидаются до конца марта. Лондонский клуб уверен, что может быть достигнуто соглашение, аналогичное финансовому урегулированию в размере 8,6 млн фунтов с УЕФА по поводу ФФП в июле 2023 года.