Соболенко выложила фото с Фердинандом, подарившим ей футболку «МЮ»

Рио Фердинанд подарил футболку «Манчестер Юнайтед» Арине Соболенко.

Экс-защитник манкунианцев и белорусская теннисистка встретились на мероприятии бренда часов Audemars Piguet.

Позднее спортсменка выложила в инстаграм фотографию с Фердинандом . На снимке девушка держит в руках подписанную майку «Юнайтед ».

Фото: instagram.com