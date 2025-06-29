Соболенко выложила фото с Фердинандом, подарившим ей футболку «МЮ»
Рио Фердинанд подарил футболку «Манчестер Юнайтед» Арине Соболенко.
Экс-защитник манкунианцев и белорусская теннисистка встретились на мероприятии бренда часов Audemars Piguet.
Позднее спортсменка выложила в инстаграм фотографию с Фердинандом. На снимке девушка держит в руках подписанную майку «Юнайтед».
Фото: instagram.com
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Арины Соболенко
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