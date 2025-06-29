«Челси» может подписать Жоао Педро до 3 июля, переговоры с «Брайтоном» продолжаются. Клуб надеется, что форвард сможет сыграть на КЧМ (Бен Джейкобс)

«Челси» надеется, что сможет задействовать Жоао Педро на клубном чемпионате мира.

По данным журналиста Бена Джейкобса, клуб не исключает, что сможет подписать форварда «Брайтона » до 3 июля – крайний срок регистрации новичков для участия на турнире. Бразилец заинтересован в переходе в «Челси», переговоры между клубами продолжаются.

Сообщается, что «Челси » активизирует работу над трансфером в ближайшие дни и надеется, что Педро сможет вылететь в США, чтобы начать работу с командой и, возможно, сыграть на клубном ЧМ. При этом интерес к нападающему сохраняет «Ньюкасл ».

Ранее стало известно , что «Брайтон» отклонил два предложения по Педро на сумму свыше 50 млн фунтов.

В прошлом сезоне АПЛ Педро забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в 27 матчах. Его подробную статистику можно найти здесь .