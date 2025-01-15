Роналду будет владеть 5% «Аль-Насра» после продления контракта. За сезон он получит 183 млн евро – больше всех среди футболистов (Marca)
Криштиану Роналду станет совладельцем «Аль-Насра».
Действующее соглашение португальца и клуба из Саудовской Аравии рассчитано до завершения этого сезона.
Ранее сообщалось, что стороны предварительно согласовали продление договора до 2026 года.
По условиям нового контракта Криштиану Роналду станет владельцем 5% доли клуба, утверждает Marca.
Также отмечается, что зарплата нападающего составит 183 миллиона евро за сезон – больше всех среди футболистов мира.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем