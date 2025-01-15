Роналду будет владеть 5% «Аль-Насра» после продления контракта. За сезон он получит 183 млн евро – больше всех среди футболистов (Marca)

Криштиану Роналду станет совладельцем «Аль-Насра».

Действующее соглашение португальца и клуба из Саудовской Аравии рассчитано до завершения этого сезона.

Ранее сообщалось , что стороны предварительно согласовали продление договора до 2026 года.

По условиям нового контракта Криштиану Роналду станет владельцем 5% доли клуба, утверждает Marca.

Также отмечается, что зарплата нападающего составит 183 миллиона евро за сезон – больше всех среди футболистов мира.