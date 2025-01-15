«Арсенал» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом» в 21-м туре АПЛ.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ