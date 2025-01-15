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«Арсенал» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом» в 21-м туре АПЛ.

 Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени. 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
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