Дуэ о матче с «Интер Майами»: «На КЧМ играют лучшие команды мира, в плей-офф нет права на ошибку. Цель «ПСЖ» – сыграть в свой футбол и победить»

Дезире Дуэ поделился ожиданиями от матча с «Интер Майами».

Игра 1/8 финала клубного чемпионата мира начнется в 19:00 по московскому времени.

«Это очень высококачественная и опытная команда, потому что в ее составе много действительно великих игроков. Конечно, мы знаем, что они создадут нам проблемы. Наша цель – сыграть в свой футбол, выступить так, как мы это делали на протяжении всего сезона, и победить.

Это плей-офф, поэтому у нас нет права на ошибку. С самого начала матча мы должны сосредоточиться, работать на все 100% и играть в свой футбол. Мы играем, чтобы победить. Это клубный чемпионат мира, здесь лучшие в мире команды. Мы хотим выиграть этот матч, прежде чем двигаться дальше», – сказал полузащитник «ПСЖ ».