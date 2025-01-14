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  • Кубок мира. Индивидуальная гонка. Фийон-Майе стартует 48-м, Тарьей Бо – 50-м, Самуэльссон – 52-м, Лагрейд – 62-м, Йоханнес Бо – 64-м, Жаклен – 66-м,
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Кубок мира. Индивидуальная гонка. Фийон-Майе стартует 48-м, Тарьей Бо – 50-м, Самуэльссон – 52-м, Лагрейд – 62-м, Йоханнес Бо – 64-м, Жаклен – 66-м,

Жаклен и братья Бо выступят в индивидуальной гонке на Кубке мира в Рупольдинге.

Кубок мира по биатлону-2024/25

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Индивидуальная гонка, мужчины

Начало – 16:10 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

Старт-лист

13. Роман Реес (Германия)

16. Лукас Хофер (Италия)

26. Мартин Понсилуома (Швеция)

28. Йоханнес Кюн (Германия)

34. Андрей Расторгуев (Латвия)

36. Данило Ритмюллер (Германия)

38. Антонин Гигонна (Франция)

39. Эмильен Клод (Франция)

40. Томмазо Джакомель (Италия)

42. Фабьен Клод (Франция)

44. Яков Фак (Словения)

46. Кэмпбелл Райт (США)

48. Кентен Фийон-Майе (Франция)

50. Тарьей Бо (Норвегия)

52. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

53. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)

56. Эндре Стремсхайм (Норвегия)

58. Филипп Наврат (Германия)

60. Вебьорн Сорум (Норвегия)

62. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

64. Йоханнес Бо (Норвегия)

66. Эмильен Жаклен (Франция)

68. Эрик Перро (Франция)

72. Давид Цобель (Германия)...

Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
результаты
logoФилипп Наврат
logoЙоханнес Кюн
logoРупольдинг
logoВебьорн Сорум
logoАндрей Расторгуев
logoЙоханнес Бо
logoЛукас Хофер
logoсборная Германии
logoЭрик Перро
logoАнтонин Гигонна
logoДавид Цобель
logoТоммазо Джакомель
logoсборная Швеции
индивидуальная гонка
logoсборная США
logoЭндре Стремсхайм
logoЭмильен Клод
logoсборная Франции
logoсборная Латвии
logoДанило Ритмюллер
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoМартин Понсилуома
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoЭмильен Жаклен
logoСебастьян Самуэльссон
logoКэмпбелл Райт
logoКубок мира по биатлону
logoРоман Реес
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