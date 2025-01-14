Кубок мира. Индивидуальная гонка. Фийон-Майе стартует 48-м, Тарьей Бо – 50-м, Самуэльссон – 52-м, Лагрейд – 62-м, Йоханнес Бо – 64-м, Жаклен – 66-м,

Жаклен и братья Бо выступят в индивидуальной гонке на Кубке мира в Рупольдинге.

Кубок мира по биатлону-2024/25 5-й этап Рупольдинг, Германия Индивидуальная гонка, мужчины Начало – 16:10 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko. Старт-лист 13. Роман Реес (Германия) 16. Лукас Хофер (Италия) 26. Мартин Понсилуома (Швеция) 28. Йоханнес Кюн (Германия) 34. Андрей Расторгуев (Латвия) 36. Данило Ритмюллер (Германия) 38. Антонин Гигонна (Франция) 39. Эмильен Клод (Франция) 40. Томмазо Джакомель (Италия) 42. Фабьен Клод (Франция) 44. Яков Фак (Словения) 46. Кэмпбелл Райт (США) 48. Кентен Фийон-Майе (Франция) 50. Тарьей Бо (Норвегия) 52. Себастьян Самуэльссон (Швеция) 53. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) 56. Эндре Стремсхайм (Норвегия) 58. Филипп Наврат (Германия) 60. Вебьорн Сорум (Норвегия) 62. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) 64. Йоханнес Бо (Норвегия) 66. Эмильен Жаклен (Франция) 68. Эрик Перро (Франция) 72. Давид Цобель (Германия)... Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге