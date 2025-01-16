«Арсенал» отстает от «Ливерпуля» на 4 очка, сыграв на матч больше. «Ньюкасл» обогнал «Челси» и вошел в топ-4
«Арсенал» сократил отставание от лидера АПЛ «Ливерпуля».
Команда тренера Микеля Артеты обыграла «Тоттенхэм» (2:1) дома в лондонском дерби в рамках 21-го тура Премьер-лиги.
В таблице АПЛ продолжает лидировать «Ливерпуль», набравший 47 очков после ничьей с «Ноттингем Форест» (1:1). «Арсенал» отстает на 4 очка, проведя на одну игру больше.
В топ-4 входят «Ноттингем» (41 балл) и «Ньюкасл» (38), который обогнал «Челси» (37).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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