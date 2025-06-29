  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Неправильно, что никак не оценили Дзюбу по итогам сезона. Младшее поколение видит в нем человека, к успехам которого стремится. Такие люди делают государство сильнее». Тедеев об Артеме
7

«Неправильно, что никак не оценили Дзюбу по итогам сезона. Младшее поколение видит в нем человека, к успехам которого стремится. Такие люди делают государство сильнее». Тедеев об Артеме

Заурбек Тедеев недоволен, что Артема Дзюбу никак не отметили по итогам сезона.

В марте 36-летний нападающий побил два рекорда. Сначала форвард «Акрона» стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, а позднее – лучшим бомбардиром сборной России.

«Немного смутило, что никак по итогам сезона не оценили Дзюбу. Он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, в составе сборной России. Я думал, что это как‑то отметят. Было очень неприятно.

Это неверно и неправильно, на мой взгляд. Вклад Артема в развитие футбола России должен был быть оценен. Младшее поколение видит в нем человека, к успехам которого оно стремится. Такие люди делают сильнее государство. Сожалею очень!» – сказал главный тренер «Акрона».

«Дзюба – центр всего футбола в России. Надеемся, новый сезон сложится еще лучше, чем прошедший». Тедеев про Артема

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoМатч ТВ
logoЗаур Тедеев
logoСборная России по футболу
рекорды
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Дзюба – центр всего футбола в России. Надеемся, новый сезон сложится еще лучше, чем прошедший». Тедеев про Артема
24вчера, 03:45
Дзюба о завершении карьеры: «Я загадал себе: еще годик – и все, наверное. Возможно, после будет еще годик, но пока этот надо доиграть»
1527 июня, 20:10
Министр спорта РФ Дегтярев: «Дзюба – человек с большим сердцем. Как-то попросил его поздравить многодетную мамочку в Тольятти, и Артем откликнулся. Женщина успешно разродилась»
12924 июня, 10:32
Учредитель «Акрона» о влиянии Дзюбы: «Он стал лучшим бомбардиром команды, общается с молодыми, на него равняются. У команды больше не дрожат ноги, появилась уверенность»
323 июня, 19:53
Главные новости
Заболотный подписал контракт со «Спартаком» и взял 91-й номер («РБ Спорт»)
3324 минуты назад
«Спартак» предложил Унаи 1,8 млн евро в год и бонусы (Metaratings)
926 минут назад
«Оренбург» готов заменить «Торпедо» в РПЛ, сказал президент клуба: «Мы готовы хоть завтра – и по составу, и по инфраструктуре. Пока это домыслы, дождемся официальной информации»
1634 минуты назад
Дуэ о Месси: «Один из величайших игроков в истории. Он вдохновлял меня, когда я был маленьким, и продолжит через 20, 30 и 50 лет»
8сегодня, 10:10
Матчу «Интера» и «Флуминенсе» могут помешать погодные условия. Днем в Северной Каролине ожидается 35-градусная жара, возможна гроза (GdS)
46сегодня, 10:10
Абрахам отказал «Зениту». 27-летний форвард «Ромы» хочет играть в лиге топ-5 (Николо Скира)
52сегодня, 10:01
Сделайте просмотр матча «ПСЖ» и «Интер Майами» веселее с «Основой»! Выберите игроков, которые станут лучшими в матче
сегодня, 10:00Тесты и игры
Товарищеские матчи. «Спартак» победил «Торпедо», «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в Сочи, «Локо» против тульского «Арсенала»
30сегодня, 09:44
Энрике о Месси: «Для меня Лео – эталон, лучший футболист в истории. В «Барселоне» я видел, как он делает невероятные вещи, и он остается примером для подражания»
33сегодня, 09:38
Акинфеев, Сперцян, Кордоба, Гладышев, Батраков, Барриос, Дивеев, Осипенко, Барбоза, Маркиньос, Мантуан – в списке 33 лучших игроков сезона РПЛ от РФС
35сегодня, 09:16
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» может подписать Жоао Педро до 3 июля, переговоры с «Брайтоном» продолжаются. Клуб надеется, что форвард сможет сыграть на КЧМ (Бен Джейкобс)
5 минут назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыгрывает «Чанчунь» – 2:0. Забили Чжу Чэньцзе и Тейшейра
18 минут назад
Бителло о Карпине: «Очень рад его назначению. Уверен, он поможет «Динамо» выиграть титул в этом году»
636 минут назад
Фрейша о регистрации игроков «Барсы»: «Если Ла Лига откажет, компетентные органы применят закон и примут решение в нашу пользу. При этом нас продолжат дискредитировать – все скажут, что нам благоволят»
141 минуту назад
Хавбек «Интер Майами» Редондо: «ПСЖ» – лучшая команда в мире. Клубы такого уровня доминируют и заставляют вас больше защищаться»
47 минут назад
ПСВ не выкупит Маласиа, защитник вернется в «МЮ» (Фабрицио Романо)
4сегодня, 10:21
26-летний футболист умер во время матча в Подмосковье. Следственный комитет проводит проверку
3сегодня, 10:18
«Балтика» подписала марокканского опорника Мурида. Контракт – до 2029-го
5сегодня, 09:51Фото
Тренер «Црвены Звезды» Милоевич о Тикнизяне: «Наир – игрок очень высокого уровня, у него большой потенциал. Надеюсь, он покажет хорошую игру, как в России»
7сегодня, 09:48
Эмилиано Мартинес может перейти в «Челси» или «Атлетико» в случае ухода Облака
15сегодня, 09:38