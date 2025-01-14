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Australian Open. 2-й круг. Алькарас сыграет с Нишиокой, Джокович – с Фарией, Зверев – с Мартинесом

Карлос Алькарас сыграет с Йошихито Нишиокой во втором круге Australian Open.

Новак Джокович встретится с Жайме Фарией.

Сетка турнира здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

12 – 26 января 2025

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 96 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Опубликовала: Любовь Энина
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