«Оренбург» готов заменить «Торпедо» в РПЛ, сказал президент клуба: «Мы готовы хоть завтра – и по составу, и по инфраструктуре. Пока это домыслы, дождемся официальной информации»

В «Оренбурге» заявили о готовности занять место «Торпедо» в Мир РПЛ.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил , что «Торпедо» могут дисквалифицировать из-за скандала о подкупе арбитра Мелбет Первой лиги.

«Давайте дождемся официальной информации, пока это только домыслы. Но мы готовы к РПЛ и по составу, и по инфраструктуре хоть завтра.

Естественно, мы хотим играть в РПЛ», – сказал президент «Оренбурга » Кирилл Волженкин.

Ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо » Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу клуба. Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева и Скородумова под стражу, а бухгалтера Елену Волкову отправил под домашний арест.

Гендиректор «Торпедо» Синяев: «Клуб финансово стабилен. Своевременно предоставили все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»

«Торпедо» проведет на «Арене Химки» большую часть домашних игр сезона: «На стадионе меняют газон с натурального на искусственный»