«Интер» отстает от «Наполи» на 3 очка при игре в запасе. Команда Индзаги не проигрывает 15 матчей подряд в Серии А
«Интер» утратил единоличное первое место в Серии А по потерянным очкам.
Команда тренера Симоне Индзаги сыграла вничью с «Болоньей» (2:2) в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Италии.
«Интер» отставал от лидирующего «Наполи» на 4 очка при двух играх в запасе. Теперь отставание миланцев составляет три балла при матче в запасе.
В топ-4 также входят «Аталанта» (43 очка) и «Лацио» (36). «Ювентус» (34) – 5-й, «Милан» (31) – 7-й.
Клуб из Милана не проигрывает на протяжении 15 матчей в Серии А – после поражения в дерби от «Милана» (1:2), которое остается единственным для команды в чемпионате.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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