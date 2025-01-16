«Интер» отстает от «Наполи» на 3 очка при игре в запасе. Команда Индзаги не проигрывает 15 матчей подряд в Серии А

«Интер» утратил единоличное первое место в Серии А по потерянным очкам.

Команда тренера Симоне Индзаги сыграла вничью с «Болоньей» (2:2) в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Италии.

«Интер » отставал от лидирующего «Наполи » на 4 очка при двух играх в запасе. Теперь отставание миланцев составляет три балла при матче в запасе.

В топ-4 также входят «Аталанта» (43 очка) и «Лацио» (36). «Ювентус » (34) – 5-й, «Милан » (31) – 7-й.

Клуб из Милана не проигрывает на протяжении 15 матчей в Серии А – после поражения в дерби от «Милана» (1:2), которое остается единственным для команды в чемпионате.