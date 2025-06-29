Хавбек «Интер Майами» Редондо: «ПСЖ» – лучшая команда в мире. Клубы такого уровня доминируют и заставляют вас больше защищаться»
Федерико Редондо из «Интер Майами» назвал «ПСЖ» лучшей командой в мире.
Сегодня команды сыграют в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Игра состоится в 19:00 по московскому времени.
Сын бывшего полузащитника «Реала» Фернандо Редондо подчеркнул, что «Интер Майами» должен хорошо обороняться, чтобы иметь шанс на победу в матче.
«Реальность такова, что они – лучшая команда в мире. Команды такого уровня доминируют над вами и заставляют вас больше защищаться», – заявил полузащитник «Интер Майами».
Кроме того, 22-летний аргентинец добавил, что отец не давал ему никаких особых советов перед матчем с парижанами.
«[Он сказал] то же, что и всегда – что я должен получать от этого удовольствие. И что мы продолжим делать то, что мы делали, у нас было три отличных матча», – отметил Редондо.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: New Straits Times
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