Роналду о новом контракте с «Аль-Насром»: «Дело не только в футболе, я хочу вносить вклад в развитие страны. Фанаты любят меня, мы можем выиграть серьезный трофей с клубом»

Криштиану Роналду рассказал о причинах продления контракта с «Аль-Насром».

40-летний форвард продлил соглашение с саудовским клубом до 2027 года.

«Я хочу соревноваться с лучшими командами Саудовской Аравии и выиграть. Посмотрим, кто лучше в конце концов.

У нас прекрасные отношения [с фанатами «Аль-Насра»], поэтому я хочу остаться еще на два года. Не только по этой причине, но и с точки зрения жизни. Дело не только в футболе, я всегда хочу вносить вклад в развитие страны.

Но, конечно, роль болельщиков в моем решении очень важна. Я знаю, что люди любят меня, я тоже их люблю. Я хочу продолжить дарить этим людям радость, потому что они всегда поддерживают меня.

И, как я уже говорил, я хочу выиграть серьезный трофей с этим клубом. Не только Кубок арабских чемпионов, который мы выиграли два года назад, но и что-то большее. Я верю, что у нас есть потенциал завоевывать более важные титулы», – сказал нападающий «Аль-Насра ».

Роналду о новом контракте с «Аль-Насром»: «Верю, что стану чемпионом. Предложения сыграть на клубном ЧМ были, но предпочитаю отдохнуть, сезон будет длинным из-за ЧМ-2026»

Роналду советует посетить Саудовскую Аравию: «Знаю историю страны и что многое поменялось. Здесь здорово, чудесная культура. Приезжаю на Красное море не просто так, а потому что нравится»