Карпин о проклятии «Динамо»: «Сходите куда-нибудь, поставьте свечку – выиграем. Какие ко мне вопросы, если проблема в этом?»

Валерий Карпин предложил поставить свечку, чтобы снять проклятие с «Динамо».

– Знаете о проклятии «Динамо»?

– Павел Константинович (обращаясь к гендиректору клуба Пивоварову – Спортс’‘), сходите куда-нибудь, поставьте свечку, и мы выиграем. Ко мне какие вопросы, если в этом проблема? – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России.

«Динамо» не выигрывало чемпионский титул с 1976 года. Последний трофей – Кубок России – бело-голубые завоевали в 1995 году.