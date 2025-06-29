Карпин о проклятии «Динамо»: «Сходите куда-нибудь, поставьте свечку – выиграем. Какие ко мне вопросы, если проблема в этом?»
Валерий Карпин предложил поставить свечку, чтобы снять проклятие с «Динамо».
– Знаете о проклятии «Динамо»?
– Павел Константинович (обращаясь к гендиректору клуба Пивоварову – Спортс’‘), сходите куда-нибудь, поставьте свечку, и мы выиграем. Ко мне какие вопросы, если в этом проблема? – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России.
«Динамо» не выигрывало чемпионский титул с 1976 года. Последний трофей – Кубок России – бело-голубые завоевали в 1995 году.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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