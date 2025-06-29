  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин о проклятии «Динамо»: «Сходите куда-нибудь, поставьте свечку – выиграем. Какие ко мне вопросы, если проблема в этом?»
22

Карпин о проклятии «Динамо»: «Сходите куда-нибудь, поставьте свечку – выиграем. Какие ко мне вопросы, если проблема в этом?»

Валерий Карпин предложил поставить свечку, чтобы снять проклятие с «Динамо».

– Знаете о проклятии «Динамо»?

– Павел Константинович (обращаясь к гендиректору клуба Пивоварову – Спортс’‘), сходите куда-нибудь, поставьте свечку, и мы выиграем. Ко мне какие вопросы, если в этом проблема? – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России.

«Динамо» не выигрывало чемпионский титул с 1976 года. Последний трофей – Кубок России – бело-голубые завоевали в 1995 году.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoДинамо Москва
религия
logoпремьер-лига Россия
Павел Пивоваров
logoВалерий Карпин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кожевников предложил «Динамо» провести крестный ход: «С Богом надо разговаривать, знаю, что он есть. Если футбольное хотело, почему бы хоккейному не сделать?»
715 мая, 15:01
Гендиректор «Динамо» Пивоваров о крестном ходе вокруг стадиона: «В проклятия не верю. Клуб инициативу поддержал»
629 апреля, 15:11
Гафин поддержал идею освятить стадион «Динамо»: «Все, что направлено на конструктив и на созидание, заслуживает поддержки»
3228 апреля, 13:48
Главные новости
«Зенит» не планирует трансфер Абрахама. Сообщения о желании подписать форварда – преувеличение его агентов («СЭ»)
512 минут назад
Товарищеские матчи. «Спартак» победил «Торпедо», «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в Сочи, «Локо» против тульского «Арсенала»
3520 минут назад
Президент «Спортинга» о Дьокереше: «Виктор может уйти, если только у него не худший агент в мире. Кунью и Мбемо продали примерно за 70 млн евро, хотя они не обладают тем же качеством»
422 минуты назад
Роналду о новом контракте с «Аль-Насром»: «Дело не только в футболе, я хочу вносить вклад в развитие страны. Фанаты любят меня, мы можем выиграть серьезный трофей с клубом»
2859 минут назад
Газзаев об организации КЧМ в США: «Если бы турнир провели в России, проблем бы не было и на матчах был бы аншлаг. У нас идеальные условия в плане погоды и инфраструктуры»
42сегодня, 11:52
Челестини попробует выучить русский: «Знаю 5 языков, но говорить по-русски мне сложно – я принимаю вызов. Много играл в Москве, был здесь как турист – уверен, что изучу город»
34сегодня, 11:27
«Неправильно, что никак не оценили Дзюбу по итогам сезона. Младшее поколение видит в нем человека, к успехам которого стремится. Такие люди делают государство сильнее». Тедеев об Артеме
26сегодня, 11:11
Заболотный подписал контракт со «Спартаком» и взял 91-й номер («РБ Спорт»)
111сегодня, 10:58
«Спартак» предложил Унаи 1,8 млн евро в год и бонусы (Metaratings)
29сегодня, 10:56Видео
«Оренбург» готов заменить «Торпедо» в РПЛ, сказал президент клуба: «Мы готовы хоть завтра – и по составу, и по инфраструктуре. Пока это домыслы, дождемся официальной информации»
31сегодня, 10:48
Ко всем новостям
Последние новости
Челестини о Сафонове в ЦСКА: «Я был капитаном «Марселя» в свое время, поэтому не хочу покупать игроков из «ПСЖ»
50 секунд назад
Карраскаль вернется в расположение «Динамо», сообщил Пивоваров: «Ожидаем прилет сегодня вечером. Серьезные дисциплинарные меры применены»
112 минут назад
«Атлетико» во вторник подпишет Руджери за 17+3 млн евро
121 минуту назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыграл «Чанчунь» – 2:1. Чжу Чэньцзе и Тейшера забили по голу
327 минут назад
Соболенко выложила фото с Фердинандом, подарившим ей футболку «МЮ»
544 минуты назадФото
Дуэ о матче с «Интер Майами»: «На КЧМ играют лучшие команды мира, в плей-офф нет права на ошибку. Цель «ПСЖ» – сыграть в свой футбол и победить»
246 минут назад
Тренер «Партизана» Благоевич о Братском Кубке: «Турнир подчеркивает сотрудничество, дружбу между Россией и Сербией. Большая честь находиться в Москве»
6сегодня, 11:39
Гендиректор «Динамо» о ситуации с «Химками»: «Это наносит ущерб соревнованию, имиджу нашего футбола. Что-то системно надо менять»
3сегодня, 11:37
Хенесс о словах Маттеуса про 80-100 млн за Вольтемаде: «Лотар не в своем уме. Эти эксперты давно сидят у меня в печенках»
6сегодня, 11:28
«Челси» может подписать Жоао Педро до 3 июля, переговоры с «Брайтоном» продолжаются. Клуб надеется, что форвард сможет сыграть на КЧМ (Бен Джейкобс)
5сегодня, 11:17