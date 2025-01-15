Лещук о замедлении YouTube: «Rutube тоже нормально! Смотрю «Гарри Поттера» в хорошем качестве, никакой рекламы. Есть плюсы»
Игорь Лещук высказался относительно замедления YouTube.
– Сейчас замедляют YouTube, с новыми проектами сложнее.
– Зато есть Rutube и «ВК Видео». Rutube тоже нормально! Он мне в эти январские праздники открылся с новой стороны.
Я там смотрю «Гарри Поттера». В хорошем качестве! Нигде в интернете не надо искать, никакой рекламы. А там открыл – хорошее качество, нет рекламы.
Идеально! И второй сезон «Игры в кальмара» там же. Так что есть плюсы, – сказал вратарь «Динамо» Игорь Лещук.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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