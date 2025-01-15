Лещук о замедлении YouTube: «Rutube тоже нормально! Смотрю «Гарри Поттера» в хорошем качестве, никакой рекламы. Есть плюсы»

Игорь Лещук высказался относительно замедления YouTube.

– Сейчас замедляют YouTube, с новыми проектами сложнее.

– Зато есть Rutube и «ВК Видео». Rutube тоже нормально! Он мне в эти январские праздники открылся с новой стороны.

Я там смотрю «Гарри Поттера». В хорошем качестве! Нигде в интернете не надо искать, никакой рекламы. А там открыл – хорошее качество, нет рекламы.

Идеально! И второй сезон «Игры в кальмара» там же. Так что есть плюсы, – сказал вратарь «Динамо » Игорь Лещук .