Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграет в гостях с «Чанчунем», начало в 13:30
«Шанхай Шэньхуа» встретится с «Чанчунем» в 16-м туре Суперлиги Китая.
Матч начнется в 13:30 по московскому времени.
После 15 туров Суперлиги Китая «Шанхай» Слуцкого идет вторым, уступая «Гоаню» по дополнительным показателям. «Чанчунь» замыкает турнирную таблицу и идет 16-м.
Суперлига. 16 тур
29 июня 10:30, Changchun Sports Center Stadium
Не начался
Опубликовал: Вадим Высоцкий
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