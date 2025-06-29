Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграет в гостях с «Чанчунем», начало в 13:30

«Шанхай Шэньхуа» встретится с «Чанчунем» в 16-м туре Суперлиги Китая.

Матч начнется в 13:30 по московскому времени.

После 15 туров Суперлиги Китая «Шанхай» Слуцкого идет вторым, уступая «Гоаню» по дополнительным показателям. «Чанчунь» замыкает турнирную таблицу и идет 16-м.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая