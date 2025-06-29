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Фрейша о регистрации игроков «Барсы»: «Если Ла Лига откажет, компетентные органы применят закон и примут решение в нашу пользу. При этом нас продолжат дискредитировать – все скажут, что нам благоволят»

Тони Фрейша высказался о возможности «Барселоны» зарегистрировать Нико Уильямса.

Руководство «Атлетика» ранее уведомило Ла Лигу и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) о необходимости провести аудит всех финансовых операций «Барселоны», чтобы помешать переходу Уильямса. 

«Очевидно, интерес есть, и не только со стороны «Барсы», но, прежде всего, со стороны самого Нико Уильямса, который обратился к «Барсе» через своего агента, сказав, что мечтает играть в футболке клуба.

Когда мы выплатим отступные, разговоры продолжатся тем, что мы не вышли на правило «1 к 1», не соблюдаем финансовый фэйр-плей... И когда нам в итоге разрешат зарегистрировать его, все скажут, что нам благоволят.

Если Ла Лига по какой-либо причине будет настаивать, чтобы он не играл, как в случае с Дани Ольмо или с Пау Виктором, правовое государство будет действовать в соответствии с законом. Компетентые органы вмешаются, применят закон и примут решение в пользу «Барсы». При этом нас продолжат дискредитировать. Вот в чем дело», – сказал бывший директор «Барселоны» в эфире программы El Partidazo de COPE.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
logoБарселона
Тони Фрейша
logoДани Ольмо
финансовый фэйр-плей
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoНико Уильямс
logoАтлетик
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